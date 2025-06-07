Священника РПЦ уволили после слов об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей»

Схиигумен Гавриил был отстранён от занимаемой должности. Схиигумен Гавриил (в миру — Ефрем Виноградов-Лакербая) освобожден от должности руководителя Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии