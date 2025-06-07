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Священника РПЦ уволили после слов об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей»

Священника РПЦ уволили после слов об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей»

Схиигумен Гавриил был отстранён от занимаемой должности. Схиигумен Гавриил (в миру — Ефрем Виноградов-Лакербая) освобожден от должности руководителя Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита.

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Комментарии
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Татьяна Хуторская
Двуличие некоторых муфтиев зашкаливает. А как же в Сирии? Разве не после призыва священнослужителей, как писали СМИ, последовали жестокие убийства тысяч людей?
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15 час.
Olga Chuhutina
Полностью согласна с Гавриилом.
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2 час.
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