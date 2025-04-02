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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаул возобновил прямые рейсы во Вьетнам

Барнаул возобновил прямые рейсы во Вьетнам

Первый вылет прошел без происшествий Стартовали рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг. Первый после пятилетнего перерыва самолет во Вьетнам вылетел из краевой столицы уже ночью 1 апреля, сообщили "Вести Алтай".

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