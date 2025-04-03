Эксперт рассказал о схеме маскировки «инвестпроектов» мошенников под новость СМИ

Мошенники начали привлекать жертв на поддельные ресурсы инвестпроектов под видом фейковых публикаций в известных СМИ, рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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