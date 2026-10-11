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Царьград

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100 вожатых собрал фестиваль педотрядов в Челябинской области

100 вожатых собрал фестиваль педотрядов в Челябинской области

В Челябинской области ко Дню учителя завершился проект «У нас, молодых!», финалом которого стал III Областной фестиваль педагогических отрядов, собравший 100 лучших вожатых и педагогов региона.

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