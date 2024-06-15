Добрый Мир
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Добрый Мир

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Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки

Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки

© AP / Andre Penner Вчера 116 прочитали Союзники и партнеры России пока робко, но все более активно поддерживают нашу страну и ее президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Бразилия принадлежит к ЮжноАмериканским, а не ЮжноАфриканским странам! Надеюсь, это была опечатка, хотя не уверен!
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15 час.

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