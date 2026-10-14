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Царьград

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Кедми понял, в чём главный нюанс сделки России и США

Кедми понял, в чём главный нюанс сделки России и США

Сделка по дизельному топливу между Вашингтоном и Москвой и последовавшее за ней требование Трампа сменить президента Украины вызвали настоящий шок в Киеве и Брюсселе.

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