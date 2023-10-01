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Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину

Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину

Бразилия заблокировала поставки оружия на УкраинуНеожиданные новости (https://t.me/tupireport/14360) из Бразилии: оказывается, администрация Лулы да Силвы не смогла продать старое вооружение Германии из-за давления России.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы,если это так.
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