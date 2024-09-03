Пирог «Наполеон» — величественное произведение кулинарного искусства

Пирог «Наполеон» по праву считается одним из самых изысканных десертов в мировой кулинарии. История создания этого шедевра кондитерского искусства тесно связана с биографией великого французского императора.
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