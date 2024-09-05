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The Telegraph назвала реальную причину отставки Дмитрия Кулебы

The Telegraph назвала реальную причину отставки Дмитрия Кулебы

Британская газета The Telegraph публикует свою версию отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Материал издания на эту тему озаглавлен хлестко: “Главный дипломат Зеленского ушел в отставку после неудачной попытки приобрести ракеты большой дальности”.

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