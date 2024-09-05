The Telegraph назвала реальную причину отставки Дмитрия Кулебы

Британская газета The Telegraph публикует свою версию отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Материал издания на эту тему озаглавлен хлестко: “Главный дипломат Зеленского ушел в отставку после неудачной попытки приобрести ракеты большой дальности”.
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