"Струя общего мычания". Арт-критик сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем"

Вадим Климов отметил, что творчество барнаульской группы ему совсем не понравилось и предложил назваться "Кабинет школьного психолога" Арт-критик Вадим Климов в колонке на "Атмосфере" высказал свое мнение о творчестве барнаульской группы "Комната культуры".