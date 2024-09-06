"Струя общего мычания". Арт-критик сравнил "Комнату культуры" с "Ласковым маем"

Вадим Климов отметил, что творчество барнаульской группы ему совсем не понравилось и предложил назваться "Кабинет школьного психолога" Арт-критик Вадим Климов в колонке на "Атмосфере" высказал свое мнение о творчестве барнаульской группы "Комната культуры".
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