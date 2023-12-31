Глава РК Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Новым годом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил крымчан с наступающим 2024 годом. «Мы встречаем Новый год с надеждой на лучшее, желаем счастья и добра нашим родным, близким, друзьям и стараемся порадовать их подарками.
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