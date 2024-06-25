К чему приведут санкции против системы передачи фининформации Банка России. Обзор Банки.ру

Что означают ограничения 14-го пакета санкций ЕС против России, рассказывают «Ведомости». Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через Евросоюз сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на «материнские» фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.