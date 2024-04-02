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Жительница Иркутской области ищет бросившую ее мать ради спасения своей дочери

Жительница Иркутской области ищет бросившую ее мать ради спасения своей дочери

Женщина готова простить свою биологическую мать лишь для того, чтобы спасти собственную дочь.31-летняя жительница Иркутской области обратилась в редакцию телепрограммы «Жди меня» с просьбой найти ее кровную мать или родственников.

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