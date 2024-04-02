Жительница Иркутской области ищет бросившую ее мать ради спасения своей дочери

Женщина готова простить свою биологическую мать лишь для того, чтобы спасти собственную дочь.31-летняя жительница Иркутской области обратилась в редакцию телепрограммы «Жди меня» с просьбой найти ее кровную мать или родственников.
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