Создатели AutoCAD, Maya и 3ds Max окончательно ушли из России

Компания Autodesk, известная по целому ряду специализированного программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения и не только, завершила ликвидацию своего российского подразделения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии