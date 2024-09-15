Крошечный плавучий дом, в котором эффективно используется каждый сантиметр

Независимо от того, мечтаешь о жизни на воде или ищешь идеальную возможность примерить крошечную жизнь на себя, недавно преображенный миниатюрный плавучий дом под названием «Косатка» (Orca) станет привлекательным для всех.
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