Госпиталь МВД Польши в Жешуве в апреле 2023 года с разницей в неделю закупил 20000 мешков для трупов.
В польском Жешуве МВД готовится к уборке тысяч трупов
Комментарии
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Ирина Белова
Ну, и как увязать мешки, закупленные в АПРЕЛЕ, и высказывание Батьки в ИЮЛЕ? То ли поляки провидцы, то ли автор натягивает сову на глобус
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12 час.
Андрей
просто пшки готовились уже загодя ,но явно про Вагнера не знали,мешков бы втрое ,как минимум, заготовили.😀
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10 час.
Владимир Соловьев
20 000 это самый мизер. Потребность может пойти на сотни тысяч!
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10 час.
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