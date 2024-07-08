YandexGPT теперь в клавиатуре. Она поможет писать тексты

В Яндекс Клавиатуру теперь встроена нейросеть YandexGPTЯндекс добавил в свою виртуальную клавиатуру для мобильных устройств новые функции на основе YandexGPT и YandexART — теперь пользователи могут использовать генеративные нейросети компании в любом сервисе с текстовым вводом.