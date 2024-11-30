Рейды в клубах Москвы: повторилась ли «голая вечеринка», что известно

Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 30 ноября силовики устроили рейд по ночным клубам Москвы. Что об этом известно? Что известно о рейде в клубы Москвы По данным Mash, ОМОН ворвался в клуб Arma, который ранее назывался Mutabor и в котором в прошлом году блогер Анастасия Ивлеева устроила скандальную «голую» вечеринку.
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