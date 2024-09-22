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  • Светлана Зуева
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Как Крымский полуостров обеспечен мясом

Как Крымский полуостров обеспечен мясом

В Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. Приходится завозить говядину и баранину, рассказала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова в эфире радио «Спутник в Крыму».

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