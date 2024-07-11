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Закон и Порядок

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Охота на HIMARS – когда счет идет на минуты

Охота на HIMARS – когда счет идет на минуты

Уничтожение сразу нескольких американских пусковых установок М142 предотвратило удар кассетными боеприпасами по Крыму.

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