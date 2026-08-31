«Война уходит в оперативную глубину»: политолог подвел итоги летней кампании ВС РФ

Лето 2026 года завершается без крупного оперативного прорыва ВС РФ в зоне СВО. На этот факт обращает внимание политолог Юрий Баранчик.
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