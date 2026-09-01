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Регионы России

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Решение по участию Кисляка в матче ЦСКА с «Зенитом» будет принято в день игры

Решение по участию Кисляка в матче ЦСКА с «Зенитом» будет принято в день игры

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что вопрос о возможном участии полузащитника армейцев Матвея Кисляка в матче с «Зенитом» 5 сентября будет решён непосредственно в день игры.

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