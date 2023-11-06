Уровень заполненности немецких хранилищ газа превысил 100%

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии превысил 100%. Как пишет издание Spiegel со ссылкой на заявление немецкого правительства, текущий объем в 100,03% соответствует потреблению 2-3 среднестатистических холодных зимних месяцев.
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