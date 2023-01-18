Новости Тамбова

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В Тамбове объявили набор в новый современный IT-колледж

В Тамбове объявили набор в новый современный IT-колледж

В Тамбове открылся филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОР". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

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