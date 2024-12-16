Молдавский нападающий забил победный гол в ворота лидера чемпионата Нидерландов 

Нападающий сборной Молдовы (48 игр, 16+1) Ион Николаеску записал на свой счет очередной забитый мяч за «Херенвен» в матче высшего дивизиона Нидерландов, забив на этот раз победный гол в ворота лидера чемпионата Нидерландов - "ПСВ Эйндховен".
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