Молдавский нападающий забил победный гол в ворота лидера чемпионата Нидерландов 

Нападающий сборной Молдовы (48 игр, 16+1) Ион Николаеску записал на свой счет очередной забитый мяч за «Херенвен» в матче высшего дивизиона Нидерландов, забив на этот раз победный гол в ворота лидера чемпионата Нидерландов - "ПСВ Эйндховен".