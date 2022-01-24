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Как приготовить белорусские блюда на завтрак, обед и ужин

Как приготовить белорусские блюда на завтрак, обед и ужин

В прошлом году мы ездили гостить к родственникам в Беларусь. Всегда интересно посмотреть на культуру, обычаи и привычки других национальностей.

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