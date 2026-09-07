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Лещенко — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Ни у одной команды РПЛ давно не видел такой игры»

Лещенко — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Ни у одной команды РПЛ давно не видел такой игры»

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил победу команды над «Спартаком» (2:1) в 7-м туре чемпионата России.

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