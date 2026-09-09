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Игошин напомнил, что оформить лицензии на розничную продажу табака можно с 1 октября

Игошин напомнил, что оформить лицензии на розничную продажу табака можно с 1 октября

Первый зампред Комитета ГД по защите конкуренции Игорь Игошин («Единая Россия») напомнил, что с 1 октября можно будет оформить лицензии на розничную продажу табака.

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