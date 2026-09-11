В Узбекистане запустят услугу охраны для иностранных туристов

Новый сервис будет доступен не только для индивидуальных путешественников, но и для групп, официальных делегаций, бизнесменов и других гостей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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