Происшествия

7 подписчиков

В Пермском крае прошла акция «Газета к вам – СТОПОБМАН!», направленная на профилактику мошенничества

С целью профилактики случаев мошенничества сотрудники полиции инициировали акцию «Газета к вам – СТОПОБМАН!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх