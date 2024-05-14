Шестой школьный день.

В рамках шестого школьного дня 11 мая 2024 в ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь .
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