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Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия

Суд постановил вернуть шлем и копье участнику штурма Капитолия

Американский суд постановил вернуть копье и шлем с рогами Джейкобу Ченсли, который в облике шамана принимал участие в штурме вашингтонского Капитолия в 2021 году, сообщает газета Washington Post.

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