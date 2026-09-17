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Орловцы тратят на базовые товары меньше всех в ЦФО

Орловцы тратят на базовые товары меньше всех в ЦФО

Федеральная служба государственной статистики обновила данные по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах страны по итогам июля 2026 года.

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