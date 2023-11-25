Приметы и поверья на День Иоанна Златоуста 26 ноября 2023 года Александр РезниченкоС давних времен народные приметы и поверья подсказывают православным, как правильно провести церковный праздник, который отмечают 26 ноября 2023 года.
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