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"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.

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Комментарии
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Андрей
всё было ожидаемо , поддержка на месте ,об остальном будем договариваться взаимовыгодно.
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18 час.

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