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Сбежавший в Латвию Геннадий Хазанов пытается дать в Москве концерт (ФОТО)

Российский артист Геннадий Хазанов пытается заработать в Москве и назначил дату своего концерта. В Сети обратили внимание, что юморист с израильским паспортом почему-то вернулся в Россию, хотя уезжал в Латвию будто бы навсегда.

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