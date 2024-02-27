Сбежавший в Латвию Геннадий Хазанов пытается дать в Москве концерт (ФОТО)

Российский артист Геннадий Хазанов пытается заработать в Москве и назначил дату своего концерта. В Сети обратили внимание, что юморист с израильским паспортом почему-то вернулся в Россию, хотя уезжал в Латвию будто бы навсегда.
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