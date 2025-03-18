В Донбассе уничтожена группа штурмовиков ВСУ: все они были женщинами

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Группа женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ликвидирована в районе Красноармейска (украинское название – Покровск) на территории Донбасса.
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