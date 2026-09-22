Врачи в Раменском спасли девочку, проглотившую металлический шарик

Врачи Раменской больницы без разрезов извлекли из пищевода ребёнка металлический шарик диаметром полтора сантиметра, проглоченный во время игры.
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