МО Индии: состоится круглый стол для дипломатов об авиашоу Aero India

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх проведет круглый стол для послов и верховных комиссаров более 150 дружественных стран на тему предстоящей военной и гражданской аэрокосмической выставки Aero India 2025.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии