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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко о 1-й шайбе в НХЛ: «Был в шоке первые секунды. Долго к этому шел, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол»

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0).  – Я был в шоке первые секунды, наверное.

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