Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Tamara Goncharuk
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ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ ЗВЁЗДАМИ ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА: В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

Целый ряд задержаний украинских шпионов и диверсантов, готовивших теракты и передававших секретные сведения в Незалежную, стал результатом масштабной оперативной игры ФСБ против СБУ, которая стартовала ещё в самом начале спецоперации.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Сообщать в органы с доказательствами...
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9 час.
А Кудасов
Да сколько таких аж ЯНАО, в Сибири, на Дальнем Востоке. В том не малая заслуга Хрущёва и нашей доверчивости.
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5 час.
М
Мария
А что, если там таких 80% населения? В Киеве примерно такая цифра нелояльности к России....
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3 час.

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