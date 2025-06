По словам Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, в текущем году средняя заработная плата в России может достичь отметки […] The post Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс руб first appeared on LentaMsk.