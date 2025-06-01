НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LentaMsk.RU

1 подписчик

Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс руб

По словам Игоря Балынина, доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ, в текущем году средняя заработная плата в России может достичь отметки […] The post Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тыс руб first appeared on LentaMsk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх