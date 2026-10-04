Оружие космической войны

Медведев сообщил, что попытки блокировать работу системы "Рассвет" приведут к войне в космосе.СССР еще в 60х годах прошлого века разрабатывал первые противоспутниковые средства.
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