Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолета

20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолета

«Где мы сейчас упадем?» Как одетые под «жен новых русских» шахидки взорвали два самолета 20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолета На месте падения самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года, в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области 20 лет назад в небе над Россией произошел двойной теракт — почти одновременно потерпели крушение лайнеры Ту-134 и Ту-154.

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