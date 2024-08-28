Владислав Владислав Лукпшенко опять заигрался. Союз с Россией обменял на шкурничество и бексконечное клянчинье скидок.

Владислав Владислав Дуров, Дуров ... да просто интересно, чем этот спектакль закончится и сколько в нем слоев. Слоя три просматривается, но блин, малр иныормации для анализа.