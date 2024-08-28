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    С автором статьи согласен, "С какого хрена Дуров стал НАШИМ? Гражданин МИРА ! Налоги платит хрен знает где? ВОт этот ...Достали с Дуровым

Достали с Дуровым

Достали с Дуровым

Виктор Анисимов Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым. Листаю ленту новостей - Дуров, листаю КОНТ - Дуров, Дуров, и опять Дуров.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Лукпшенко опять заигрался. Союз с Россией обменял на шкурничество и бексконечное клянчинье скидок.
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2 час.
Владислав Владислав
Дуров, Дуров ... да просто интересно, чем этот спектакль закончится и сколько в нем слоев. Слоя три просматривается, но блин, малр иныормации для анализа.
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2 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, &quot;С какого хрена Дуров стал НАШИМ? Гражданин МИРА ! Налоги платит хрен знает где? ВОт этот хрен пусть его и вытаскивает. Отрезанный ломоть НЕ болит&quot; Этот мудак зазвездился
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29 мин.

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