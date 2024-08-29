Министерство внутренних дел Российской Федерации вводит новые правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Согласно изменениям, принятым Министерством внутренних дел (МВД) в правилах депортации, теперь иностранцы в возрасте до 18 лет будут выдворяться из России вместе со своим законным представителем, проживающим в стране.
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