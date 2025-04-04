Дмитриев заявил, что многие страны хотят сорвать диалог Москвы и Вашингтона

Специальный представитель лидера Российской Федерации по решению международных вопросов Кирилл Дмитриев проинформировал о сложностях, которые возникают при выстраивании связей между Москвой и Соединёнными Штатами Америки.
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