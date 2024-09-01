Почему пищевую пленку стоит хранить в морозильной камере Алёна Юрьева Пищевая пленка — это универсальный помощник на кухне, который помогает сохранять свежесть продуктов, обертывать готовые блюда и предотвращать окисление фруктов и овощей.
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