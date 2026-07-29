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Царьград

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Акции VK на бирже выросли на 5% к 10:47 мск

Акции VK на бирже выросли на 5% к 10:47 мск

Акции VK показали значительный рост на Московской бирже, увеличившись почти на 5%. Тем временем, сооснователь Telegram Павел Дуров был обвинён в содействии террористической деятельности и объявлен в международный розыск.

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