Проведение учебных стрельб из комплекса вооружения БТР-82А, оборудованного самодельной антидроновой защитой, на одном из российских полигонов.
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Проведение учебных стрельб из комплекса вооружения БТР-82А, оборудованного самодельной антидроновой защитой, на одном из российских полигонов.
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